Взрыв в Ровно: во двор предпринимателя бросили гранату

В Ровно сегодня, седьмого ноября, около четырех утра во дворе частного дома на улице Декабристов прогремел взрыв. Об этом в полицию сообщила 22-летняя местная жительница.

Сразу после взрыва в доме сработала сигнализация. Когда полиция охраны прибыла по месту вызова, злоумышленник уже скрылся.

Как оказалось, неизвестный бросил взрывной предмет во двор особняка, принадлежащего 55-летнему частному предпринимателю. В доме проживает его дочь, которая в момент взрыва находилась в доме одна, но она, к счастью, не пострадала.

Работники взрывотехнического отдела установили, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Ее обломки изъяли и направили на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад дома, входные двери и окно.

Открыто досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство). Полицейские занимаются розыском и устанавливают личность злоумышленника.

Как сообщают местные СМИ, дом принадлежит совладельцу вещевого рынка Владимиру Рабинюку.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в жилом доме взорвали гранату.

Также сообщалось, что в Ровно неизвестный бросил гранату во двор 57-летнего местного жителя. В результате взрыва, произошедшего в ночь 25 февраля, никто не пострадал.

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