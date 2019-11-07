Полиция задержала мужчину, причастного ко взрыву гранаты во Львовской области

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к подрыву гранаты в подъезде жилого дома города Стрый, что во Львовской области. Открыто уголовное производство – мужчине грозит наказание – до семи лет лишения свободы.

"Сообщение о взрыве в подъезде жилого дома поступило 6 ноября около 23.35. Как выяснилось, к совершению преступления причастен 28-летний житель этого же дома. Он взял гранату РГД-5, вынул кольцо и бросил ее на лестничную клетку между вторым и третьим этажами", – сообщают в полиции.

В результате взрыва никто не пострадал. Также установлено, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, во время обыска полицейские обнаружили и изъяли в его доме вещество, похожее на марихуану.

Злоумышленник задержан, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в жилом доме взорвали гранату.

Ранее сообщалось, что одной из многоэтажек Святошинского района Киева в среду, 6 ноября, местный житель расстрелял своих соседей, когда те пришли разбираться по поводу его неуплаты за услуги ЖКХ.

Также сообщалось, что в Ровно неизвестный бросил гранату во двор 57-летнего местного жителя. В результате взрыва, произошедшего в ночь 25 февраля, никто не пострадал.

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