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Взрыв во Львове: что известно о погибшем

15 апреля, 22:45

Елена Вус

По версии следствия, мужчина погиб от взрыва ручной гранаты

В результате взрыва возле одной из больниц во Львовепогиб 43-летний мужчина.

Информация о взрыве поступила в полицию около 16 часов. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.

По версии следствия, мужчина погиб от взрыва ручной гранаты.

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Полицейские рассматривают такие версии, как несчастный случай и, возможно, самоубийство.

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По некоторым данным, погибший был бывшим участником боевых действий на Донбассе. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Напомним, в Кропивницком на территории частного дома на улице Андреевской произошла трагедия: в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его жена оказалась в больнице.

Кроме этого, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, это 38-летний местный житель.

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Источник: Сегодня

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