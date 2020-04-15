Взрыв во Львове: что известно о погибшем

В результате взрыва возле одной из больниц во Львовепогиб 43-летний мужчина.
Информация о взрыве поступила в полицию около 16 часов. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.
По версии следствия, мужчина погиб от взрыва ручной гранаты.
Полицейские рассматривают такие версии, как несчастный случай и, возможно, самоубийство.
По некоторым данным, погибший был бывшим участником боевых действий на Донбассе. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
Напомним, в Кропивницком на территории частного дома на улице Андреевской произошла трагедия: в результате взрыва гранаты погиб мужчина, его жена оказалась в больнице.
Кроме этого, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, это 38-летний местный житель.
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