Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,09
29,71
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Взрыв возле больницы во Львове: появились фото и подробности трагедии

15 апреля, 19:03

Игорь Серов, Руслан Ровик

По предварительным данным, взорвалась ручная граната

После взрыва, который прогремел возле одной из больниц во Львове, появились первые подробности инцидента, а также были опубликованы фото с места происшествия.

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская, по версии следствия, мужчина погиб от взрыва ручной гранаты.

"По предварительной информации, на месте происшествия этот мужчина был один", – заявила она.

Добровольская отметила, что полицейские рассматривают такие версии, как несчастный случай и, возможно, самоубийство.

"Возле мужчины не было замечено других лиц", – рассказали копы, добавив, что о погибшем известно, что ему было 43 года и он – львовянин.

Информация о взрыве поступила в полицию около 16 часов. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Троещине произошел пожар в жилом доме, который сопровождался взрывом. К счастью, тогда обошлось без жертв.

А в Днепре восьмилетний ребенок едва не погиб от взрыва снаряда в собственном дворе. Мальчик увидел ржавую железку, взял ее рассмотреть, как вдруг она взорвалась в его руках.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
взрыв Львов граната подрыв

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 15 апреляУкраина
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 15 апреля и все подробности из регионовУкраина
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомахУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...