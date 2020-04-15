Взрыв возле больницы во Львове: появились фото и подробности трагедии

После взрыва, который прогремел возле одной из больниц во Львове, появились первые подробности инцидента, а также были опубликованы фото с места происшествия.

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская, по версии следствия, мужчина погиб от взрыва ручной гранаты.

"По предварительной информации, на месте происшествия этот мужчина был один", – заявила она.

Добровольская отметила, что полицейские рассматривают такие версии, как несчастный случай и, возможно, самоубийство.

"Возле мужчины не было замечено других лиц", – рассказали копы, добавив, что о погибшем известно, что ему было 43 года и он – львовянин.

Информация о взрыве поступила в полицию около 16 часов. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Троещине произошел пожар в жилом доме, который сопровождался взрывом. К счастью, тогда обошлось без жертв.

А в Днепре восьмилетний ребенок едва не погиб от взрыва снаряда в собственном дворе. Мальчик увидел ржавую железку, взял ее рассмотреть, как вдруг она взорвалась в его руках.

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