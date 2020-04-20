"Прошел незаметно": мэр Монастыриска вылечился от коронавируса

Мэр города Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух, об инфицировании которого COVID-19 стало известно еще 31 марта, вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Позвонили врачи и сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть, я здоров", – сообщил радостную новость Старух.

Глава Монастыриска также выразил благодарность семейному врачу, работникам баклаборатории, сотрудникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам, которые "находили возможность оказывать помощь каждому больному".

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"Ход лечения прошел незаметно для меня, и вирус не затронул мою семью", – добавил Старух.

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Напомним, ранее в Монастыриске вернулись на работу медики, которые перенесли коронавирус.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 апреля в стране официально было подтверждено 5 449 случаев заражения COVID-19. Из них в Тернопольской области – 390.

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