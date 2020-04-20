Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

"Прошел незаметно": мэр Монастыриска вылечился от коронавируса

20 апреля, 05:05

Татьяна Власенко

Два теста показали отсутствие инфекции

Мэр города Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух, об инфицировании которого COVID-19 стало известно еще 31 марта, вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Позвонили врачи и сообщили, что повторный анализ подтвердил отрицательный результат. То есть, я здоров", – сообщил радостную новость Старух.

Глава Монастыриска также выразил благодарность семейному врачу, работникам баклаборатории, сотрудникам больницы и поликлиники, всем медицинским работникам, которые "находили возможность оказывать помощь каждому больному".

Реклама

"Ход лечения прошел незаметно для меня, и вирус не затронул мою семью", – добавил Старух.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Напомним, ранее в Монастыриске вернулись на работу медики, которые перенесли коронавирус.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 апреля в стране официально было подтверждено 5 449 случаев заражения COVID-19. Из них в Тернопольской области – 390.

Реклама

О "корнях" коронавируса, а также кому это выгодно – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус тернопольская область пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 19 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 20 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 20 апреля и все подробности из регионовУкраина
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомах
Коронавирус стал более коварным: врачи из Черновцов рассказали о новых симптомахУкраина
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычно
Село на Буковине стало эпицентром COVID-19: вирус там ведет себя необычноЗапад
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)
На Закарпатье рэкетиры обстреляли пассажирский автобус (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...