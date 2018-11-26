За взятки от "евробляхеров": во Львовской области судят работника таможни

Таможеннику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Недавно во Львовской области разоблачили факты незаконного ввоза в Украину транспортных средств на иностранной регистрации без надлежащего таможенного оформления.

"Правоохранители установили, что работник таможенного поста Львовской таможни ГФС получал за это неправомерную выгоду. Во время обыска его автомобиля, проведенного после получения взятки, было обнаружено и изъято 550 долларов и 12 тыс. гривен", – сообщают в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении ("Получение неправомерной выгоды должностным лицом"). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до четырех лет.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 50 прожиточных минимумов граждан (88,1 тыс. гривен), которая была уплачена. Обвинительный акт направлен на судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.

Также мы писали, что в Украине выросло количество взяток. Если за 5 месяцев прошлого года было зарегистрировано 1084 фактов взяточничества, то за такой же период нынешнего года силовики насчитали 1152 (в среднем восемь случаев в день).