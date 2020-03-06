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Заболела после контакта: в Черновцах еще одну женщину проверяют на коронавирус

6 марта, 12:44

Руслан Ровик

Женщина призналась, что контактировала с человеком, у которого подозревают коронавирус

В Черновцах госпитализировали женщину, контактировавшую с человеком, у которого подозревают коронавирус – она жаловалась на температуру и головную боль.

Как рассказал врач-эпидемиолог Юрий Падурару, женщина поступила в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы в ночь на 6 марта, сообщает местное издание АСС.

"Пациентка сообщила, что была в контакте с больным, у которого подозревают коронавирус, а потому, как только почувствовала недомогание, обратилась в больницу", - отметил медик.

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Врач добавил, что у женщины взяли анализ на грипп, а также на коронавирус, который был отправлен в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья в Киев.

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Напомним, что накануне сообщалось – в Черновцах на заражение коронавирусом проверяют пятерых жителей города. Все они вернулись из путешествий по Европе.

Позже стало известно, что в Черновцах и Черновицкой области местные власти решили объявить карантин – прекратились занятия в вузах и школах, а также рекомендовано прекратить работу детских садов и запретить массовые мероприятия.

Стоит напомнить также, что в Украине будут вводить ограничения на проведение массовых и спортивных мероприятий, а также могут закрывать школы, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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