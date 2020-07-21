Захват автобуса в Луцке: один заложник ранен

Злоумышленник, который удерживает пленников, рассказал об их состоянии и отказался говорить со своей женой

К "Луцкому террористу", как прозвали захватчика заложников Максима Кривоша, который уже восемь часов удерживает в плену пассажиров и водителя автобуса Берестечко – Красниловка, привезли его супругу.

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Как сообщает издание "Волынь", правоохранители надеялись, что женщина поможет в переговорах, однако 44-летний злоумышленник отказался общаться с собственной женой.

Напомним, что в переговоры с захватчиком вступил один из полицейских – он пытался уговорить мужчину выпустил хотя бы ребенка, но в ответ прозвучал выстрел.

Также, как сообщает телеканал НТА, один из заложников ранен, о чем сообщил сам Кривош.

В тренде Среди заложников луцкого террориста – беременная женщина и ребенок

"Заложники в плохом состоянии. Один человек ранен. Одна беременная, один ребенок", – заявил он журналистам.

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Кроме того, преступник в очередной раз потребовав исполнения своих требований. Как уже сообщалось, он хочет, чтоб главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в YouТube заявления о том, что именно они – террористы в законе. Также видеообращение должен записать президент Владимир Зеленский.

Напомним, что захват автобуса в центре Луцка произошел 21 июля. Захватчик утверждает, что имеет при себе взрывчатку и оружие. В связи с происшествием в городе ввели оперативный план "Заложник", а центр Луцка перекрыли для обеспечения безопасности граждан. Произошедшее классифицировали как теракт – начато соответствующее уголовное производство.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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