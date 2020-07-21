Ситуация в Луцке накалилась: полицейский снова попытался договориться с террористом

По состоянию на вечер вторника, 21 июля, ситуация в Луцке, где вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками, накаляется. Один из полицейских снова попытался договориться с террористом.
Об этом сообщает в Telegram-канале KIEVMAP.
Отмечается, что правоохранитель пытался уговорить мужчину выпустить хотя бы ребенка, но в ответ прозвучал выстрел.
Кроме того, сейчас полиция запретила снимать автобус.
Напомним, утром 21 июля в центре Луцка 44-летний мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В связи с происшествием в городе ввели оперативный план "Заложник", а центр Луцка перекрыли для обеспечения безопасности граждан.
Стали известны требования злоумышленника: чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в YouТube заявления о том, что именно они – террористы в законе.
Захват заложников в Луцке уже признали терактом. Глава СБУ Иван Баканов сообщил о начале уголовного производства. На месте работают сотрудники Антитеррористического центра СБУ.
Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке
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