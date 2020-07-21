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Ситуация в Луцке накалилась: полицейский снова попытался договориться с террористом

21 июля, 20:17

Елена Вус Елена Вус

Правоохранитель пытался уговорить мужчину выпустить хотя бы ребенка

По состоянию на вечер вторника, 21 июля, ситуация в Луцке, где вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками, накаляется. Один из полицейских снова попытался договориться с террористом.

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Об этом сообщает в Telegram-канале KIEVMAP.

Отмечается, что правоохранитель пытался уговорить мужчину выпустить хотя бы ребенка, но в ответ прозвучал выстрел.

Видео: t.me/kievmap

Кроме того, сейчас полиция запретила снимать автобус.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка 44-летний мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В связи с происшествием в городе ввели оперативный план "Заложник", а центр Луцка перекрыли для обеспечения безопасности граждан.

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Стали известны требования злоумышленника: чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в YouТube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Захват заложников в Луцке уже признали терактом. Глава СБУ Иван Баканов сообщил о начале уголовного производства. На месте работают сотрудники Антитеррористического центра СБУ.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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