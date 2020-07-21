Захват заложников в центре Луцка: в город прибыл Арсен Аваков

В Луцк, в котором мужчина устроил стрельбу и взял в заложники людей в автобусе, срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, Аваков будет докладывать о состоянии дел с места событий.
"Проводится полицейская операция "Заложник", Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг". Сейчас в городе работают лучшие специалисты", – добавил он.
Кроме того, сообщалось, что ситуацию в центре Луцка взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский.
"Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - заявил он.
А тем временем ситуация в Луцке обостряется. Злоумышленник уже выбросил из окна захваченного автобуса ручную гранату Ф-1. Но она не взорвалась, поскольку не была выдернута чека. По предварительным данным – граната боевая.
Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке
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