Захват заложников в центре Луцка: в город прибыл Арсен Аваков

В Луцк, в котором мужчина устроил стрельбу и взял в заложники людей в автобусе, срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, Аваков будет докладывать о состоянии дел с места событий.

"Проводится полицейская операция "Заложник", Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг". Сейчас в городе работают лучшие специалисты", – добавил он.

Кроме того, сообщалось, что ситуацию в центре Луцка взял под личный контроль президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - заявил он.

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А тем временем ситуация в Луцке обостряется. Злоумышленник уже выбросил из окна захваченного автобуса ручную гранату Ф-1. Но она не взорвалась, поскольку не была выдернута чека. По предварительным данным – граната боевая.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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