Захват заложников в Луцке: по делу назначили десятки экспертиз

Правоохранители продолжают расследование по делу Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками. Об этом сообщили в управлении СБУ в Волынской области.
"В уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, а в качестве свидетелей – 33 человека, также проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания подозреваемого", - сказал начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик.
По его словам, назначено около 30 экспертиз, в том числе взрыво-техническая, судебно-баллистическая, холодного оружия, автотовароведческую и лингвистическую.
Хитрик также показал фото сувенирных денег, которые изъяли у подозреваемого при задержании 21 июля. Эти "купюры" Кривош предлагал водителю захваченного рейсового автобуса в качестве оплаты за проезд.
Правоохранители сейчас проверяют все связи подозреваемого, устанавливают происхождение оружия и изучают заявления Кривоша о предстоящих терактах.
Напомним, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом".
Кроме того, "луцкий террорист" едва не застрелил замглавы Нацполиции. Максим Кривош открыл огонь из окна автобуса.
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