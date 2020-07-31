Захват заложников в Луцке: по делу назначили десятки экспертиз

Полиция проверяет все заявления Кривоша о возможных терактах

Правоохранители продолжают расследование по делу Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками. Об этом сообщили в управлении СБУ в Волынской области.

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"В уголовном производстве допрошены 16 потерпевших, а в качестве свидетелей – 33 человека, также проведен ряд обысков по местам предыдущего пребывания подозреваемого", - сказал начальник следственного отдела Управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик.

По его словам, назначено около 30 экспертиз, в том числе взрыво-техническая, судебно-баллистическая, холодного оружия, автотовароведческую и лингвистическую.

Хитрик также показал фото сувенирных денег, которые изъяли у подозреваемого при задержании 21 июля. Эти "купюры" Кривош предлагал водителю захваченного рейсового автобуса в качестве оплаты за проезд.

Правоохранители сейчас проверяют все связи подозреваемого, устанавливают происхождение оружия и изучают заявления Кривоша о предстоящих терактах.

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Напомним, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом".

Кроме того, "луцкий террорист" едва не застрелил замглавы Нацполиции. Максим Кривош открыл огонь из окна автобуса.

Видео: Антон Геращенко, Facebook

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