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Захват заложников в Луцке: полицейские ищут в городе взрывчатку

21 июля, 14:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Где именно установлена мина, неизвестно

Мужчина, который устроил стрельбу и захватил заложников в центре Луцка, сообщил о наличии еще одной мины в городе, которую он может подорвать дистанционно. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала Zik.

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"Мы знаем, что он заявляет о таком (о мине в другой части города – ред.), но у нас нет подтверждения или опровержения того, есть ли другая мина. Сейчас ищем зацепки, чтобы найти. Он не говорил, где именно она установлена. Но мы предлагаем всем гражданам сохранять спокойствие и понимать, что полиция и СБУ сделает все, чтобы локализовать ситуацию и сохранить жизнь заложникам",сказал Геращенко.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

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Ранее мы сообщали, что в полиции уточнили данные о заложниках. По факту ЧП уже начали расследование. Как известно, мужчину, который захватил людей в заложники, зовут Кривошей Максим Степанович. Максим Плохой – это псевдоним террориста.

Кроме того, захватчик звонит родственникам своих заложников и требует, чтобы они распространили его требования среди журналистов. Послушать полную запись разговора можно ниже:

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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