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Захват заложников в Луцке: за что будут судить Максима Кривоша

22 июля, 12:25

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Сегодня мужчине планируют объявить подозрение

По факту захвата заложников в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли четыре уголовных производства. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.

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Итак, сведения в ЕРДР внесли по таким статьям:

  • ч. 2 ст.147 (Захват заложников);
  • ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
  • ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего);
  • ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 22 июля, Кривошу объявят о подозрении, а уже завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом".

Кроме того, "луцкий террорист" едва не застрелил замглавы Нацполиции. Максим Кривош открыл огонь из окна автобуса. Как это было – смотрите в видео:

Видео: Антон Геращенко, Facebook
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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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