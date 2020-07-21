Захватчик не разрешил передать воду заложникам в Луцке

Вооруженный мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке и удерживает их более трех часов на жаре, не разрешил передать заложникам воду. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала Zik.

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"Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже три часа на жаре на площади в Луцке, но он пока что этого не позволил", – сказал Антон Геращенко.

Полиция продолжает вести переговоры с захватчиком.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

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Ранее мы сообщали, что захватчик сообщил наличии еще одной мины в городе, которую он может подорвать дистанционно. Правоохранители проверяют информацию.

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Также мы писали, что мужчина, который захватил заложников в Луцке, был дважды судим за тяжкие преступления и около 10 лет отбывал наказание в исправительных учреждениях.

Кроме того, незадолго до случившегося захватчик заложников опубликовал видео на Youtube, в котором он поздравляет "с днем антисистемы" и призывает "праздновать правду".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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