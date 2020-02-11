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Закарпатье засыпало снегом и побило градом (фото, видео)

11 февраля, 16:57

Спасатели объявили желтый уровень опасности

На Закарпатье продолжает бушевать непогода. Кроме сильного снега, в регионе выпал и град. Подтверждающее видео опубликовали Mukachevo.Net.

Так в Свалявском районе выпал сильный, но не большой по размеру град. Спасатели объявили "желтый" уровень опасности.

По информации ГСЧС Закарпатья в течение 11 февраля преимущественно в центральных и восточных районах Закарпатской области ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

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Кроме того, град прошел и в Ужгороде.

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По данным снеголавинной станции Пожежевская, температура воздуха там составляет -5 градусов, ветер северный 8-12 м/с, снег. Высота снежного покрова составляет 36-127 см.

На станции Плай сообщают о температуре -4 градуса, ветер северный 9-12 м / с, гололед. Высота снежного покрова составляет 22-66 см

Напомним, закарпатский центр по гидрометеорологии предупреждал об опасности. Здесь прошла снежная буря. Видео непогоды опубликовали в Facebook.На записи видно, как сильный ветер поднимает снег, и из-за этого на улице очень плохая видимость.

Кроме того, "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

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Закарпатье снег непогода град

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