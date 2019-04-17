Закарпатская таможня пропустила в Венгрию 63 кило контрабандного янтаря

Венгры окзались проницательнее

Фото: ГСЧС

Венгерские таможенники на КПП "Вилок-Тисабеч" во время проверки автомобиля "Мерседес" под управлением украинца обнаружили контрабандный янтарь.

Как сообщает Mukachevo.net, "солнечный камень" был скрыт в разных местах – в полостях, под сиденьем, за обшивкой автомобиля. Всего было изъято около 63 килограммов сырого янтаря, о котором водитель заранее не сообщил.

Поэтому он будет привлечен к ответственности, а транспортное средство подлежит конфискации.

За последние несколько лет венгерскими таможенниками на границе обнаружено и изъято более 9 тонн украинского янтаря на сумму 533 млн форинтов. Таким образом ценный камень из Украины существенно пополнил бюджет Венгрии.

Как сообщалось, на Ровенщине полиция изъяла восемь килограммов янтаря, который перевозился в двух автомобилях.

Ранее в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили 15 килограммов янтаря в топливном баке автомобиля Alfa Romeo, который пытался пересечь польскую границу.

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