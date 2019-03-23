В Ровенской области полиция изъяла восемь килограммов янтаря

Патрульные изъяли камни, которые перевозили местные жители

Фото: rv.npu.gov.ua.

В Ровенской области полиция изъяла восемь килограммов янтаря //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/602/d7d/5c9602d7d88a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/602/d7d/5c9602d7d88a8.jpg 2019-03-23T12:03:00+02:00 Запад Патрульные изъяли камни, которые перевозили местные жители

В Ровенской области патрульные обнаружили более восьми килограммов янтаря в двух автомобилях. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, первый автомобиль – ВАЗ-2106 под управлением 47-летнего жителя села Иванчи – был остановлен около 22:00 22 марта в селе Старая Рафаловка Владимирецкого района. Кроме водителя в салоне находился 39-летний пассажир. В его сумке обнаружили камни общим весом 469 граммов.

Через час в селе Бельская Воля этого же района полицейские остановили микроавтобус Volkswagen T5 под управлением 34-летнего жителя Озерцы Березновского района Ровенской области. Возле сидения водителя был обнаружен пакет с янтарем весом 7,54 килограмма.

Следователи начали досудебное расследование по ст. 198 Уголовного кодекса Украины (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). Автомобили изъяты.

Напомним, в феврале на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. При осмотре в багажнике авто полицейские обнаружили мешок с 20 килограммами янтаря.

В начале марта во Львовской области ;правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.

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