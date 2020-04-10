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Закроют даже продуктовые магазины: на Буковине ужесточают карантин

10 апреля, 13:24

Тина Наринецкая

Новые ограничения будут вводиться на выходных

В Черновицкой области из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции на выходных будут вводить ужесточение карантина. Об этом заявил в своем видеообращении глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"С 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, снова в области вводится особый режим. Мы просим вас оставаться дома", – заявил он.

Итак, на выходные в регионе не будут работать магазины, в том числе и продуктовые. Также меры коснутся и автозаправочных станций – они будут открыты только для служб спасения, полиции и медицинских служб. По словам чиновника, такие меры вводят для того, чтобы у людей не было искушения в выходные дни выйти из дому.

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Напомним, на данный момент в Черновицкой области зафиксировали 366 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Украине COVID-19 инфицировались 2203 человека.

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Также сообщалось, что в Черновицкой области коронавирус подтвердили уже у 51 медицинского работника. У большинства из них симптомы заболеваний не проявляются.

Как лечатся и живут инфицированные коронавирусом – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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