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Западу Украины снова грозят наводнения

29 сентября, 09:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

В связи с ухудшением погодных условий в Украине спасатели предупреждают о паводках в западных областях.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 29-30 сентября и 1 октября на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 метра.

Кроме того, при сильных дождях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области из-за ливней под воду "ушло" село. Дождем залило около 30 частных домов, в которых проживают 150 человек. В результате мощного ливня уровень воды на улицах села составил около 30 сантиметров.

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Также напомним, в Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, который накрыли шторм и ливень, спасатели ликвидировали последствия непогоды. Там затопило улицы и базы отдыха на Федотовой косе.

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Кроме того, из-за обильных дождей поднялся уровень воды на части дороги от поселка Степок до острова Бирючий – проезда на данном участке не было.

Новости "Сегодня" писали, что Хмельницкий накрыла сильная гроза. Машины передвигались по городу вплавь:

Видео: Telegram-канал/Хмельницький LIVE

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погода реки Западная Украина паводки ГСЧС наводнения
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