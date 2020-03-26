Треть заразившихся коронавирусом в Тернополе – медики

Набирает обороты распространение коронавируса в Тернопольской области. Среди 12 новых случаев заражения, которые подтвердили накануне, четыре – среди врачей. Все заболевшие являются работниками больниц Монастырского района, передает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Двое – семейные врачи, третий – медик из Центра первичной медико-санитарной помощи, и четвертый врач Монастырской больницы. Всего в области COVID-19 диагностировали у 15 человек. Один случай – летальный.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как врач из Тернополя заподозрил у себя коронавирус после неожиданного симптома. Стоматолог вернувшись из Австрии, почувствовал потерю обоняния.

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Также мы собрали все подробности заражения COVID-19 священника на Тернопольщине. Инфицированного обнаружили в Залещицком районе области. Глава райгосадминистрации Роман Краснюк уточнил, что священник побывал на похоронах в начале марта в Монастырисском районе.

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Напомним, что второй случай в регионе также связан с этим священником. Инфицированный был на похоронах вместе с Олегом Винниковым

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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