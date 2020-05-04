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Затопленные улицы и поваленные деревья: что натворила непогода в Черновцах (фото, видео)

4 мая, 13:37

Тина Наринецкая

На некоторых улицах города было невозможно ездить

В Черновцах вчера, 3 мая, вовсю бушевала непогода: ливни затопили улицы города, а ветер валил на дороги деревья. Ее последствия местные коммунальщики ликвидируют до сих пор, сообщает издание "АСС".

Дожди были настолько сильными, что часть улиц остались непроезжими. В частности, машины не могли проехать под мостом в начале улицы Хотинской, а также на кольце, перед рекой Прут.

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А на улице Лысенко из-за сильного ветра дерево упало прямо на дорогу. Оно не только заблокировало проезд автомобилям, но и повредило забор Черновицкой специальной школы-интерната №2.

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Упавшее дерево до сих пор не убрали – на месте работают специалисты Черновцыоблэнерго, а движение по улице ограничено.

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Как сообщалось, погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробнее от синоптиков прогноз погоды на май.

Кроме того, недавно непогода бушевала в Киеве – город накрыла сильная песчаная буря. Как это было – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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