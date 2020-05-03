Чтобы не хотелось гулять: синоптики рассказали о погоде на неделю

Дожди с грозами пройдут по всей Украине и лишь к выходным прекратятся

Грозовые дожди с градом, которыми начнется "неделя украинской погоды" с 4 мая, продлятся как минимум 4 дня, а то и вплоть до выходных. Интенсивность осадков уменьшится лишь к пятнице. Да и то, не всем регионам повезет с сухой погодой. К тому же к выходным заметно похолодает по сравнению с єтой неделей. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 4 мая, грозовые дожди обещают по всей территории Украины без исключения. Но вот температура воздуха будет далеко не одинаковой. И если в центре и на юго-востоке будет от +22 до +25, на севере около +22, то вот на западе страны будет на 5-7 градусов прохладнее и воздух прогреется максимум до +18.

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Во вторник, 5 мая, холодный фронт продвинется вглубь Украины и достигнет центральных областей. Вместе с похолоданием грозы превратятся просто в холодные дожди. Но левобережная часть страны все еще останется под влиянием теплого фронта. И там будут теплые грозы. Температурный режим разделится по Днепру: правобережье до +15-17, левобережье и юг – до +21.

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В среду, 6 мая, погда будет схожа с предыдущим днем. Похолодание продвинется еще дальше на восток страны, а грозовой фронт будет "бороться" с ливневыими дождями в центре Украины. По по всей стране все так же обещают дождливую и прохладную погоду.

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В четверг, 7 мая, похолодание закончит свое "завоевание" и по всей стране воздух прогреется максимум до +16-19. Но дожди останутся лишь на западе, севере и частично в цетнре Украины. На юге и юго-востоке страны без осадков, хоть и прохладно.

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В пятницу, 8 мая, дожди перекочуют через центр на юго-восток, а на запад страны и на Волынь вернется солнечная погода. Но потепления все равно не будет. Как и накануне, воздух прогреется лдишь до +15-18 градусов максимум до +19 на юго-востоке.

Как сообщалось, погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробнее от синоптиков прогноз погоды на май.

Также синоптики предупреждают, что в мае будет два периода ливней. Первая волна должна прекратиться на днях, а вторая не заставит себя долго ждать.

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