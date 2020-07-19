Наводнение на западе Украины: затопления высохли, но ожидаются новые масштабные ливни

Больше всего пострадала Ивано-Франковская область

В Западной Украине, где в результате непогоды затопило целые поселки, по состоянию на утро 19 июля не осталось ни одного подтопленного здания. Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 07:00 19 июля на территории западных областей подтопленных населенных пунктов (было 349), подвалов (было 7225) и приусадебных участков (было 22 182) нет", – написала пресс-служба.

В то же время разрушенными остаются 202,4 км дорог (Ивано-Франковская область – 201, Черновицкая – 1,4) и 95 мостов (Прикарпатье – 93, Львовская область – 1, Буковина – 1).

А повреждены в результате непогоды 549 км дорог и 213 мостов. Больше всего беды натворило в Ивано-Франковской области – повреждены 507,7 км дорог и 198 мостов. В Черновицкой области – 40,9 км автодорог и 15 мостов.

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Также спасатели снова предупреждают об ухудшении погодных условий на западе Украины. Это может привести к повышению уровня воды в реках и формированию склоновых стоков.

"По данным Укргидрометцентра, 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, интенсивные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там были затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них не было транспортного доступа из-за разрушенных дорог.

Ранее Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украины.

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