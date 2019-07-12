Зеленский подписал указ о ликвидации последствий непогоды на Закарпатье
Кабмин должен решить вопрос о финансировании и обеспечении региона необходимыми ресурсами
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской области.
"Согласно указу, Кабинет министров Украины должен безотлагательно решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, нормализации обстановки на пострадавших территориях Закарпатской области", – сообщается на сайте главы государства.
Кроме того, органам местного самоуправления Закарпатья предлагается в установленном порядке решить вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для ликвидации последствий стихии на пострадавших территориях.
Напомним, 7 июля ураган и непогода привели к разрушениям и повреждению жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи в отдельных районах Закарпатья. Больше всего пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов, в частности села Сюрте и Великий Раковец.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.
Также мы писали, что на Закарпатье одна из поисковых групп нашла тело 11-летнего мальчика, который упал в реку Вича. Он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его унесло течение.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский подписал указ о ликвидации последствий непогоды на Закарпатье". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский ответил на петицию о сокращении количества депутатов Рады
Сокращение количества нардепов требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода, отметил глава государства
Курс, МВФ и экономическая встряска: эксперты предостерегли о последствиях люстрации главы НБУ
Финансисты моделируют разные исходы реализации этой инициативы, однако пока не воспринимают ее всерьез