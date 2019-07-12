Зеленский подписал указ о ликвидации последствий непогоды на Закарпатье

Кабмин должен решить вопрос о финансировании и обеспечении региона необходимыми ресурсами

Фото: proua.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской области.

"Согласно указу, Кабинет министров Украины должен безотлагательно решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, нормализации обстановки на пострадавших территориях Закарпатской области", – сообщается на сайте главы государства.

Кроме того, органам местного самоуправления Закарпатья предлагается в установленном порядке решить вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для ликвидации последствий стихии на пострадавших территориях.

Напомним, 7 июля ураган и непогода привели к разрушениям и повреждению жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи в отдельных районах Закарпатья. Больше всего пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов, в частности села Сюрте и Великий Раковец.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.

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Также мы писали, что на Закарпатье одна из поисковых групп нашла тело 11-летнего мальчика, который упал в реку Вича. Он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его унесло течение.

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