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Непогода на Закарпатье: ветер сносил крыши и ломал деревья

8 июля, 11:29

Больше всего пострадали Ужгородский, Мукачевский и Хустский районы

На Закарпатье вечером 7 июля прошли сильные грозы и град. По информации "Закарпатьеоблэнерго", на территории области вследствие непогоды обесточены 26 населенных пунктов, из них 10 полностью в Ужгородском, Мукачевском, Хустском, Иршавском, Свалявском, Тячевском и Воловецком районах.

Также зафиксировано 11 случаев падения деревьев на проезжие части на автодорогах и в населенных пунктах Ужгородского, Береговского, Мукачевского, Иршавского, Хустского и Перечинского районах.

В результате сильного ветра были повреждены 95 крыш жилых домов, одного сельсовета, двух дошкольных заведений и одной школы на территории Ужгородского и Иршавского районов. Двое жительниц с. Сюрте Ужгородского района получили травмы.

Для ликвидации последствий непогоды были привлечены 14 единиц техники и 56 человек личного состава ГСЧС.
Информация о последствиях непогоды уточняется. На местах работают специальные комиссии, которые обследуют поврежденные дома и определяют размер причиненного материального ущерба.

Напомним, что в понедельник, 8 июля, в большинстве областей пройдут дожди с грозами, а температура воздуха будет комфортной, а временами и прохладной.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.


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Тег ветер, Закарпатье, непогода, грозы

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Сегодня

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