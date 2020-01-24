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Землетрясение на Закарпатье: все подробности, рассказы очевидцев

24 января, 17:05

Подземные толчки зафиксированы в Виноградовском районе

/ Фото: Flickr

В Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки сейсмологи зафиксировали в Виноградовском районе около 23:03 23 января.

Как сообщает Главный центр специального контроля, эпицентр находился в точке с координатами 48,30 северной широты и 23,11 восточной долготы. Магнитуда землетрясения составила 2,9 по шкале Рихтера.

Землетрясение произошло на глубине шести километров. Местные жители отмечают, что подземные толчки были достаточно сильные, а некоторые даже сравнивают его со взрывом.

В частности, в соцсетях очевидцы отмечают: "В Подвиноградове тоже затрясло. Такое ощущение, что бомбу во двор кто-то кинул"; "Окна нормально затрясло"; "Ул. Садовая Подвиноградово. Трухонуло конкретно"; "Тоже слышал. Думал, в дом автобус въехал".

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Местный житель Микола Лемко пишет, что в Виноградове "немного потрусило", а Gabriella Homoki отмечает, что "трясонуло конкретно".

Десятки пользователь соцсетей также отмечают, что ощутили подземные толчки.

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В то же время, заместитель начальника Главного центра специального контроля Игорь Корниенко рассказал, что данное землетрясение лишь напугало людей, так как при интенсивности 2,9 балов человек только начинает ощущать подземные толчки.

Напомним, не так давно подо Львовом в районе села Станиславчик Бродовского района, между городами Радехов и Броды, произошло землетрясение.

Также сейсмологи предупреждали, что в Украине может произойти мощное землетрясение.

Как мы писали ранее, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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