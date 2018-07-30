Жертва воспитания. Двухлетный ребенок попал в реанимацию с травмой головы и синяками. А еще ребенок терял сознание, поскольку несколько дней не ел. Полиция заподозрила в избиении родную мать.

Двое суток ребенок не хочет есть и теряет сознание – с такими жалобами в скорую позвонил отец мальчика.

Двухлетнего Мишу доставили в реанимацию. За несколько дней врачам удалось улучшить состояние ребенка. Мишу недавно перевели из реанимации в обычное отделение. Все это время от него не отходит отец.

После беседы с отцом полицейские заподозрили: Мишу избивала родная мать. за несколько дней до госпитализации ребенка семью проведывала местный фельдшер. Дома была мама с детьми.

Фельдшер заметила на теле ребенка синяки и обратилась в районную службу по делам детей. Однако, по словам женщины, там заявили, что она преувеличивает и раздувает проблему.

Когда Мишу забирала скорая, оказалось, что его младший братик Федя тоже болен. У ребенка бронхит.

С момента как годовалого Федю и двухлетнего Мишу забрали в больницу, дома – никого. Родители вместе с малышами, а старших сестер забрали социальные службы.

Мама Миши уверяет – ребенка не била. По словам Аллы, состояние ребенка ухудшилось из-за врожденных пороков. Сотрудники службы по делам детей комментировать ситуацию отказываются.

Почему чиновники вовремя не отреагировали на звонок фельдшера и кто избивал двухлетнего ребенка, выясняет полиция.

А Миша, говорят врачи, потихоньку идет на поправку. Малыш уже начал есть, и у него нормализировался сон. Через полторы-две недели ребенка, возможно, выпишут. Но куда и с кем поедет Миша – будет зависеть от следователя и решения соцслужб.

Напомним, ранее в патрульной полиции сообщили о необычном случае, который произошел в столице. 13-летний мальчик вызвал полицию, чтобы спасти младшего брата от издевательств отца.

Кроме того, в Киеве мужчина избил двухлетнего мальчика. Ребенка госпитализировали в реанимацию.