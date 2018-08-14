Житель Львова на рыбалке получил смертельный удар током

Во Львовской области во время рыбалки 44-летний львовянин получил смертельный удар током.

"В селе Зашков Городокского района рыбак погиб от удара электрическим током. Во время заброса удочки в водоем он задел провода линии электропередачи", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, не так давно во Львовской области поход на рыбалку закончился для юноши смертью. Он случайно задел провода электросети подсаком с металлической ручкой, в результате чего был поражен током.

Также во Львове 17-летнего парня ударило током. Телесные повреждения молодой человек получил, выполняя земляные работы на улице Зеленой. Копая траншею, он случайно повредил электрокабель и получил удар током.

А в Тернополе подросток залез на поезд и тоже получил мощный удар током.

Ранее в одном из сел Городокского района Львовской области от поражения электротоком погиб взрослый мужчина. Он пытался своими руками поменять электрические провода на электроопоре, что и привело к трагедии.