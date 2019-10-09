Житель Львовской области погиб под собственным автомобилем

Mercedes сорвался с домкрата, когда его собирались ремонтировать

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В городе Стрый на мужчину упал с домкрата его автомобиль, который тот собирался ремонтировать.

В полицию 8 октября поступило сообщение от жительницы райцентра о том, что около 23.25 она обнаружила в гараже под автомобилем тело своего 55-летнего отца без признаков жизни. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Как предварительно установили правоохранители, мужчина ремонтировал в гараже свой Mercedes. В какой-то момент автомобиль упал с домкрата и придавил владельца, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее во Львове на одной из автостоянок во время ремонта грузовик с прицепом неожиданно тронулся с места и наехал на водителя этого авто. Жертвой аварии стал 54-летний житель села Новая Скварява Жолковского района. В результате происшествия водитель скончался на месте.

Также сообщалось, что в Тернополе во время ремонта маршрутки умер водитель.

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