Экс-банкиршу из Львовской области приговорили к 10 годам тюрьмы

Женщина «увела» из банка более пяти миллионов гривен

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Бывшую руководительницу одного из банков в г. Каменка-Бугская Львовской области приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд заочно признал ее виновной в злоупотреблении служебным положением, что привело к присвоению и растрате значительной суммы средств.

Установлено, что на протяжении 2007-2010 годов обвиняемая пользовалась доверием вкладчиков банка и выдавала заведомо ложные документы. Так она присвоила себе имущество на сумму более 5,4 млн гривен.

Также суд конфисковал принадлежащее ему на праве собственности имущество и назначил штраф в размере 700 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее в столице управляющая филиалом одного из банков организовала схему хищения денежных средств под видом выдачи кредитов под покупку земельных участков в Киевской области. Женщине удалось присвоить более 6 млн долларов.

Ранее мы писали, что начальницу одного из отделений ПАО "Укринбанк" во Львовской области приговорили к 7 годам лишения свободыза хищение средств клиента на сумму 1 млн грн.

Кроме этого, во Львове сотрудники прокуратуры рассматривали дело о мошенничестве руководителя одного из банков, которая обманула клиентов на сумму около 2 млн. 700 тыс. гривен.

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