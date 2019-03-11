Житель Прикарпатья разрисовал церковь свастикой
Правонарушителем оказался 22-летний парень
На Прикапатье в полицию обратился священник и сообщил, что на стенах местной церкви он обнаружил надписи, сделанные черной краской.
"Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 марта в с. Горыня. Правонарушителя разыскали через несколько часов. Речь идет о 22-летнем жителя Долинского района", – сообщают в полиции Ивано – Франковской области.
Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства, предусмотренного ст. 296 УКУ. Также работники полиции общаются со злоумышленником для установления мотивов правонарушения.
Ранее в сети появилось видео, как мужчина похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, что в Тернополе, но перед кражей трижды перекрестился.
А недавно на Буковине копы задержали захмелевшего батюшку, который был готов отслужить молебен прямо на трассе, лишь бы его отпустили.
Также в Хмельницкой области грабители вынесли из деревянной сельской церкви две старинные иконы, созданные примерно в XVIII веке. Ограбление произошло в селе Городище Шепетовского района.
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