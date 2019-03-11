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Житель Прикарпатья разрисовал церковь свастикой

Сегодня, 16:50

Правонарушителем оказался 22-летний парень

Фото: Нацполиция
Житель Прикарпатья разрисовал церковь свастикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/675/609/5c867560986db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/675/609/5c867560986db.jpg Запад Правонарушителем оказался 22-летний парень

На Прикапатье в полицию обратился священник и сообщил, что на стенах местной церкви он обнаружил надписи, сделанные черной краской.

"Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 марта в с. Горыня. Правонарушителя разыскали через несколько часов. Речь идет о 22-летнем жителя Долинского района", – сообщают в полиции Ивано – Франковской области.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганства, предусмотренного ст. 296 УКУ. Также работники полиции общаются со злоумышленником для установления мотивов правонарушения.

Ранее в сети появилось видео, как мужчина похитил деньги из храма Святого Пантелеймона УГКЦ, что в Тернополе, но перед кражей трижды перекрестился.

А недавно на Буковине копы задержали захмелевшего батюшку, который был готов отслужить молебен прямо на трассе, лишь бы его отпустили.

Также в Хмельницкой области грабители вынесли из деревянной сельской церкви две старинные иконы, созданные примерно в XVIII веке. Ограбление произошло в селе Городище Шепетовского района.

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Тег церковь, храм, Прикарпатье, свастика

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