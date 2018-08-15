Житель Ровенской области может получить 15 лет за государственную измену

Сегодня, 06:33

Также злоумышленник пытался совершить диверсию, устроив теракт на  одном из стратегически важных объектов

Изменнику Родины грозит тюрьма. Фото: telegraf.com.ua
Изменнику Родины грозит тюрьма. Фото: telegraf.com.ua

В Ровенской области будут судить "сепаратиста" за совершение государственной измены и диверсии. Жителю города Вараш грозит 15 лет лишения свободы.

"Завершено досудебное расследование в отношении жителя Вараша, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст.113 УК Украины (диверсия)", – сообщают в прокуратуре Ровенской области.

Установлено, что мужчина умышленно, из корыстных побуждений, совершил преступные деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины. Все это происходило   путем сбора и передачи представителям спецслужб иностранного государства-агрессора детализированной информации об особенностях защиты деятельности одного из стратегически важных объектов нашей области.

Также злоумышленник пытался совершить диверсию путем подрывной деятельности вблизи упомянутого объекта, однако сотрудникам органов безопасности удалось предотвратить взрыв, а заложенный у подножия электроопоры взрывное устройство – удалить.

В настоящее время обвинительный акт в отношении лица направлено в суд для рассмотрения. Приговор суда обвиняемый будет ждать под стражей.

Ответственность за совершение указанных преступлений против основ национальной безопасности Украины предусмотрена в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее на Волыни судили  33-летнего мужчину  за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины.

А во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ, которые действуют в социальных сетях.
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Источник:

"Сегодня"

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