Дело о подрыве "Общества венгерской культуры Закарпатья": организатора арестовали

Сегодня, 13:33

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога


Подозреваемого в организации подрыва здания "Общества венгерской культуры Закарпатья" взяли под стражу.

"Речь идет о происшествии 27 февраля в городе Ужгороде на Православной набережной. В частности, установлено, что около трех часов ночи детонировало самодельное взрывное устройство, которое установил один из преступников. В результате были повреждены окна, фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе. Никто не пострадал", – сообщают в прокуратуре Закарпатья.

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На днях, 8 августа, оперативники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали подозреваемого в организации данного преступления. А вчера, 9 августа, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

Добавим, что в мае текущего года был направлен в суд обвинительный акт в отношении двух напавших на "Общество венгерской культуры Закарпатья". Действия подозреваемых квалифицированы как подготовка к диверсии (ст. 14, ст. 113 УК Украины), теракт (ч. 2 ст. 258 УК Украины), приобретение, перевозка взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины ) и умышленное повреждение имущества, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Ранее, 4 февраля,  в Ужгороде в здание Союза венгров бросили "коктейль Молотова".

Также сообщалось,  что к попытке поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля причастны двое граждан Польши, которые являются членами праворадикальной организации "Фаланга".

Кроме этого,  губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль сообщил, что за этими провокациями стоят спецслужбы РФ, исполнителями оказалась обычные украинцы, а организатор из Приднестровья.
суд, Закарпатье, взрывное устройство, диверсии

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"Сегодня"

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