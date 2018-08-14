В Запорожье произошел взрыв газа: опубликованы фото

В результате инцидента один человек попал в больницу

В Шевченковском районе Запорожья произошел взрыв газа. Как сообщили в областном управлении ГСЧС, инцидент произошел вечером 13 августа, в гараже по улице Военстрой.

"В результате взрыва газо-воздушной смеси в капитальном гараже размером 5 на 8 метров произошло разрушение перегородок и двух стен гаража и частично обвалился потолок", – передают спасатели.

В момент взрыва в помещении находился хозяин помещения. На звук прибежали люди из соседних гаражей и вытащили пострадавшего из-под обломков.











"49-летнего мужчину госпитализировали в 5-ю городскую больницу", – говорится в сообщении ГСЧС.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в гараже находился газовый баллон, из которого, вероятно, вытекал газ. Мужчина зашел в помещение и закурил, в результате чего и произошел взрыв.

Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

Ранее сообщалось, что в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом. "Разрушилась крыша пристройки частного жилого дома. Вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования", — сообщали тогда спасатели, уточняя, что на месте происшествия не было возгорания.

К счастью, в момент взрыва в доме никого не было, поэтому ЧП обошлось без пострадавших. От аварийных конструкций и строительного мусора территорию домовладения после случившегося расчищали восемь спасателей.