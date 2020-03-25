Жители села на Буковине просят их защитить: в соседнем – уже 11 случаев коронавируса

Жители села Грозинцы в Черновицкой области просят у властей защиты от коронавирусной инфекции, ведь в соседнем селе Колинковцы обнаружили уже 11 больных. Сельский голова обратился к руководству Черновицкой ОГА и облсовета с письмом.
Как говорится в обращении, местные жители просят поддержки в решении следующих вопросов:
- установка дополнительного блокпоста между селами Колинковцы и Грозинцы;
- обеспечение тест-системами для выявления вируса Грозинецкой амбулатории общей практики семейной медицины;
- предоставление дезинфицирующих средств и защитных масок;
- решение проблем, связанных с перевозкой медицинских работников.
Ранее мы писали, что в Черновицкой области состояние зараженных новым коронавирусом пациентов медики оценивают как стабильное. Только у трех госпитализированных есть лихорадка.
Напомним, на Буковине подтвердили 38 случаев заражения коронавирусом. Одна из инфицированных умерла, еще один – вылечился. Всего в Украине, по состоянию на утро 25 марта, инфекцию подхватили 113 человек.
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