Жители села на Буковине просят их защитить: в соседнем – уже 11 случаев коронавируса

Люди уже отправили чиновникам письмо

Жители села Грозинцы в Черновицкой области просят у властей защиты от коронавирусной инфекции, ведь в соседнем селе Колинковцы обнаружили уже 11 больных. Сельский голова обратился к руководству Черновицкой ОГА и облсовета с письмом.

Как говорится в обращении, местные жители просят поддержки в решении следующих вопросов:

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установка дополнительного блокпоста между селами Колинковцы и Грозинцы;

обеспечение тест-системами для выявления вируса Грозинецкой амбулатории общей практики семейной медицины;

предоставление дезинфицирующих средств и защитных масок;

решение проблем, связанных с перевозкой медицинских работников.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области состояние зараженных новым коронавирусом пациентов медики оценивают как стабильное. Только у трех госпитализированных есть лихорадка.

Напомним, на Буковине подтвердили 38 случаев заражения коронавирусом. Одна из инфицированных умерла, еще один – вылечился. Всего в Украине, по состоянию на утро 25 марта, инфекцию подхватили 113 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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