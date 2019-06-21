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Жителю Хмельницкой области запретили приближаться к жене

21 июня, 06:30

Мужчину, которого уличили в домашнем насилии, наказали на три месяца

На днях Хмельницкий горрайонный суд вынес ограничительное предписание, которым запретил мужчине, обвиняемому в систематическом домашнем насилии, приближаться не только к жене, но и к их совместной квартире.

Ранее с просьбой принять соответствующие меры в суд обратилась мать двух малолетних детей, которая долгое время страдала от издевательств своего мужа. Последний бил жену, закрывал на балконе, выгонял босиком на мороз, унижал и оскорблял. Но никакие, существовавшие ранее административные наказания не могли остановить мужчину.

"В подтверждение систематических издевательств потерпевшая предоставила суду копии обращений в полицию и принятых по ним решений, начиная с 2011 года. Суд, исследовав представленные материалы, признал их весомыми для того, чтобы запретить мужу в течение трех месяцев находиться по месту совместного проживания супругов", – сообщают в полиции.

Добавим, что ограничительное предписание по своей сути является временной мерой, исполняющей защитную и предохранительную функцию. Оно направлено на предупреждение совершения насилия и обеспечения первоочередной безопасности лиц, учитывая наличие рисков, предусмотренных вышеуказанным законом.

Напомним, закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" вступил в силу 11 января 2019 года.

Ранее в Одессе женщина убила сожителя-тирана.

Также мы писали, что в Киевской области мужчина забил до смерти свою возлюбленную.

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Тег суд, квартира, насильник, Хмельницкий

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