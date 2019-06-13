В Хмельницком спасли мужчину, забившего себе в голову два гвоздя

Врачи говорят, что столкнулись с уникальным случаем

Фото: Леруа Мерлен.

В Хмельницком врачи областной клинической больницы помогли пациенту, который забил себе в голову два гвоздя.

Об этом сообщает сайт Є.

"64-летнего пациента привезли родственники. У него в голове, на глубину до 4,5 сантиметров, были забиты металлические гвозди. Как впоследствии выяснилось, мужчина самостоятельно, с помощью молотка, забил один гвоздь в височную часть головы, а другой – в лоб. Медики провели оперативное вмешательство по удалению инородных тел и пациент остался жив", – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Хмельницкой областной клинической больницы Василий Левицкий.

Врач говорит, что, вероятно, мужчина нанес себе такой ущерб во время суицидального аффекта. Кроме этого, по словам медика, мужчина злоупотреблял алкоголем.

"Чудом было то, что гвозди не повредили важных структур головного мозга. Обычно подобные случаи заканчиваются смертью. Наш пациент "родился в рубашке". С медицинской точки зрения, это уникальный случай, когда человек самостоятельно нанес себе такие глубокие раны", – говорит нейрохирург.

Известно, что хмельничанин уже идет на поправку и скоро его выпишут из больницы.

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