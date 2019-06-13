Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Хмельницком спасли мужчину, забившего себе в голову два гвоздя

13 июня, 18:19

Врачи говорят, что столкнулись с уникальным случаем

Фото: Леруа Мерлен
Фото: Леруа Мерлен.

В Хмельницком врачи областной клинической больницы помогли пациенту, который забил себе в голову два гвоздя.

Об этом сообщает сайт Є.

"64-летнего пациента привезли родственники. У него в голове, на глубину до 4,5 сантиметров, были забиты металлические гвозди. Как впоследствии выяснилось, мужчина самостоятельно, с помощью молотка, забил один гвоздь в височную часть головы, а другой – в лоб. Медики провели оперативное вмешательство по удалению инородных тел и пациент остался жив", – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Хмельницкой областной клинической больницы Василий Левицкий.

Врач говорит, что, вероятно, мужчина нанес себе такой ущерб во время суицидального аффекта. Кроме этого, по словам медика, мужчина злоупотреблял алкоголем.

"Чудом было то, что гвозди не повредили важных структур головного мозга. Обычно подобные случаи заканчиваются смертью. Наш пациент "родился в рубашке". С медицинской точки зрения, это уникальный случай, когда человек самостоятельно нанес себе такие глубокие раны", – говорит нейрохирург.

Известно, что хмельничанин уже идет на поправку и скоро его выпишут из больницы.

Как сообщалось, в Днепре нейрохирург больницы Мечникова провел сверхсложную операцию по извлечению пули из головы раненого 24-летнего военнослужащего

Также мы сообщали, что в Тернополе пенсионер погиб, пытаясь выбраться из окна квартиры по интернет-кабелю.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пьяный, больница, Хмельницкий, гвоздь

Вы сейчас просматриваете новость " В Хмельницком спасли мужчину, забившего себе в голову два гвоздя". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельный пожар в психбольнице Одессы: стало известно о личности седьмой жертвы

Вчера, 15:59

Пожар в Одессе – седьмым погибшим оказался 90-летний мужчина

Массовое отравление во Львове: число пострадавших возросло

Вчера, 09:51

Среди пострадавших – пять детей

Скандал в больнице Боярки: медики отказались ухаживать за бабушкой известной актрисы

31 мая, 17:38

Медсестры не колют нужных лекарств, а палаты переполнены, хотя есть свободные

Во Львовской области юноша попал в больницу после удара током на крыше поезда

10 мая, 09:27

17-летнего парня госпитализировали в состоянии средней тяжести

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Было лучше? Как сейчас выглядят самые красивые девочки в мире

Эффектная девушка молодого защитника киевлян

Юрий Лоза: проект "Голос. Дети" нужно закрыть

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

В Kasta стартовала крупнейшая распродажа Power Bank

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Сегодня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Сегодня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Кто сказал, что немки – некрасивые?

Коэффициент газа или как платить по новым платежкам за газ

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь