Суд выпустил из СИЗО командира, избившего до смерти подчиненного
Сослуживцы погибшего опасаются, что комбат избежит ответственности
Марьинский районный суд Донецкой области выпустил из СИЗО бывшего начальника разведки одного из батальонов 28-й отдельной мехбригады Андрея Мурашкина (позывной "Мурчик"), которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений командиру разведвзвода Ярославу Гаврилюку, впоследствии скончавшемуся.
Такое решение приняла 11 июня судья Виктория Приходько, изменив меру пресечения Мурашкину с содержания под стражей на домашний арест.
Трагедия произошла в октябре прошлого года. Командир разведки батальона Андрей Мурашкин под Марьинкой избил до смерти Ярослава Гаврилюка на почве неприязненных личных отношений. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство. Однако сослуживцы Ярослава опасаются, что комбат уйдет от ответственности.
"Речь идет об особе, которая в пьяном состоянии ногами и руками забила до смерти человека. Есть вероятность, что, находясь на свободе, Мурашкин будет влиять на свидетелей и понятых", — цитирует Думская одного из фронтовиков 28-й, знавшего погибшего.
Андрей Мурашкин (на фото) родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом пророссийской партии "Родина" и даже баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет. В 2016 году его задерживали по подозрению в вывозе оружия из зоны АТО, но потом отпустили.
По словам его сослуживцев, он регулярно избивал младших по должности.
Погибший Ярослав Гаврилюк.
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