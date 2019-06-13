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Суд выпустил из СИЗО командира, избившего до смерти подчиненного

13 июня, 10:20

Сослуживцы погибшего опасаются, что комбат избежит ответственности

Фото: Pixabay

Марьинский районный суд Донецкой области выпустил из СИЗО бывшего начальника разведки одного из батальонов 28-й отдельной мехбригады Андрея Мурашкина (позывной "Мурчик"), которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений командиру разведвзвода Ярославу Гаврилюку, впоследствии скончавшемуся.

Такое решение приняла 11 июня судья Виктория Приходько, изменив меру пресечения Мурашкину с содержания под стражей на домашний арест.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Командир разведки батальона Андрей Мурашкин под Марьинкой избил до смерти Ярослава Гаврилюка на почве неприязненных личных отношений. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, открыто уголовное производство. Однако сослуживцы Ярослава опасаются, что комбат уйдет от ответственности.

"Речь идет об особе, которая в пьяном состоянии ногами и руками забила до смерти человека. Есть вероятность, что, находясь на свободе, Мурашкин будет влиять на свидетелей и понятых", — цитирует Думская одного из фронтовиков 28-й, знавшего погибшего.

Андрей Мурашкин (на фото) родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом пророссийской партии "Родина" и даже баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет. В 2016 году его задерживали по подозрению в вывозе оружия из зоны АТО, но потом отпустили.  

По словам его сослуживцев, он регулярно избивал младших по должности.

Погибший Ярослав Гаврилюк.

Одесский волонтер Наталия Савичева так отреагировала на решение суда:

Как сообщалось, в Харькове суд отправил под домашний арест подозреваемого в нападении на телеоператора у рынка "Барабашово".

А в Киеве суд вновь взял под стражу подозреваемого в убийстве атошника "Сармата".

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Тег Одесса, суд, убийство, Донбасс, арест

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