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Жителю Волыни грозит тюремный срок за госизмену

Сегодня, 06:55

Вступив в агентурные отношения со спецслужбой соседнего государства

Фото: УНИАН

На Волыни расследуют деятельность гражданина Украины, который совершил государственную измену.

"Собраны доказательства умышленного совершения действий во вред информационной безопасности Украины и предоставления представителям иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против нашей страны", – сообщают в прокуратуре.

Подозреваемый, находясь на территории другой страны, попал в поле зрения тамлшних правоохранительных органов и в октябре 2017 г. предоставил  устное и письменное согласие сотруднику иностранной спецслужбы на конфиденциальное сотрудничество.

Вступив в агентурные отношения со спецслужбой, житель Волыни начал осуществлять разведывательно-подрывную деятельность на территории Украины.

Сейчас в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, выясняются обстоятельства привлечения гражданина и совершение им действий в ущерб государственным интересам.

Заметим, что за государственную измену санкцией ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее на Волыни судили 33-летнего мужчину за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины.

А во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ, которые действуют в социальных сетях.

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Тег Волынь, агент, спецслужба, деятельность

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