Во Львовской области СБУ проверяет "опрос" по созданию отдельного государства
Здесь усматривается почерк российских спецслужб
Во Львовской области проводится проверка по факту распространения в интернете провокационного "опроса", в котором говорится о "перспективах региона" как "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству".
Согласно предварительным экспертным заключениям, указанный "опрос" содержит отдельные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 УКУ. В частности, публичные призывы и распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
"С учетом приобретенного спецслужбой опыта блокирования фактов деятельности российских спецслужб против Украины, в т.ч. направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране, призываем жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать распространения указанного "опроса", который очевидно является элементом вражеской пропаганды", – говориться в сообщении СБУ.
Сейчас сотрудники СБУ принимают меры для установления всех причастных к организации указанной провокации и привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Ранее на Волыни судили 33-летнего мужчину за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины.
А во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ, которые действуют в соцсетях.
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