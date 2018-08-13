Жуткое ДТП во Львовской области: погиб байкер, пострадали два младенца и взрослые

Сегодня, 12:55

На трассе Киев – Чоп столкнулись легковушка  Volkswagen и мотоцикл BMW


На месте аварии. Фото: Нацполиция, Варта-1

На месте аварии. Фото: Нацполиция, Варта-1

На месте аварии. Фото: Нацполиция, Варта-1

Во Львовской области после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 августа в 19:05 на автодороге Киев – Чоп, у поселка Олесько Бугского района.

"Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение мотоцикла BMW, под управлением 26-летнего жителя Ивано-Франковской области, и автомобиля Volkswagen, за рулем которого находилась 22-летняя жительница Бугского района. Последняя выехала на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги и не предоставила преимущество в движении", – сообщают в полиции.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Телесные повреждения получили водитель и пассажир Volkswagen, 24-летний житель Бугского района.

Кроме этого, как сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА, в аварии пострадали еще трое – 32-летняя женщина, и два младенца в возрасте четырех и десяти месяцев. После необходимой медицинской помощи их всех отпустили домой.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.

Ранее сообщалось, что общий рост количества ДТП полиция  объясняет снижением дисциплины на дорогах.

Но при этом, благодаря работе патрульныхуменьшилось количество "пьяных" аварий и число пострадавших в них.
ДТП, байкер, Volkswagen, мотоциклист, львовская область

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"Сегодня"

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