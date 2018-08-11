Авария на трассе Киев-Чоп: есть погибший и раненый, образовалась пробка длиною в 10 км

Сегодня, 17:26

На дороге международного значения столкнулась фура и молоковоз


Из-за аварии грузовиков на международной трассе Киев-Чоп образовался затор – более 10 километров. ДТП произошло вблизи села Птичья на Ровенщине. Столкнулись грузовик и молоковоз, который выезжал со второстепенной дороги.

От удара фура загорелась, полиция и пожарные перекрыли трассу, чтобы ликвидировать возгорание. Погиб один из водителей фуры, следовавшей по основной дороге. По предыдущее данным – водитель фуры правила не нарушал.

"DAF загорелся, и погиб водитель этого автомобиля. Там было два водителя, один выжил. Очевидцы помогли ему выбраться. Водитель молоковоза с различными травмами и ожогами доставлен в районную Дубенскую больницу", – рассказал Антон Крук, руководитель отдела коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области.

Напомним, в Виннице на Немировском шоссе около четырех часов утра фура, которая перевозила арбузы, врезалась в припаркованные грузовики. В результате ДТП погиб пассажир одного из автомобилей.

И хотя, по словам главы Нацполиции Сергея Князева, в течение семи месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов, резонансные ДТП с большим количеством погибших происходят очень часто.

Один из последних случаев – ДТП с участием маршрутки и грузовика в Запорожской области. В результате ДТП погибло 6 детей и один взрослый. еще около полутора десятка человек получили травмы.
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Источник:

"Сегодня"

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