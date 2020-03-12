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Зверское убийство на Буковине: мужчина лишил жизни жену и годовалую дочь

12 марта, 14:43

Тина Наринецкая

Еще трое девочек остались без матери

В Черновицкой области произошло зверское убийство – мужчина зарубил топором свою жену и задушил годовалую дочь. Подробности жуткого преступления рассказали в местной полиции.

Трагедия случилась в селе Заволока Сторожинецкого района. О ней копам сообщил сам убийца – он позвонил к ним утром 12 марта. Когда полицейские приехали на место – застали ужасающую картину. В доме лежали тела зарубленной топором 36-летней женщины и удушенную годовалую девочку.

Почему так поступил – мужчина объяснить так и не смог. Как сообщает издание АСС у погибшей есть еще три дочери. Без мамы остались 6, 15 и 17-летняя девочки. Их передадут под опеку бабушки. Сейчас полицейские выясняют, были ли дети свидетелями убийства.

Кроме того, в полиции уточнили, что подозреваемый мужчина был трезв. Ему теперь грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, не так давно в Одесской области 20-летнюю девушку убили из-за насмешки во время секса.

Кроме того, подозреваемых в жестоком убийстве девушки задержали в Харькове.

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