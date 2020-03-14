Зверское убийство жены и дочери на Буковине: подозреваемый рассказал, как все было

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве жены и ребенка в Черновицкой области. Злоумышленнику уже избрали меру пресечения, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного убийства.

"По ходатайству следователя, согласованному прокуратурой Черновицкой области, Шевченковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога", – написали правоохранители.

Также известно, что местному жителю грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Кроме того, мужчина рассказал правоохранителям об убийстве. По его словам, когда жена уснула, злоумышленник взял топор и убил ее. Затем начал плакать ребенок и он задушил его.

Напомним, что во время допроса задержанный рассказал о длительных недоразумениях с женой на финансовой почве, из-за которых женщина оскорбляла и унижала его. В результате очередного спора он зарубил жену. Находясь в взволнованном состоянии, нарушитель также задушил 1,5 летнюю дочь, которая находилась рядом в одной комнате.

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