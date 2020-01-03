Убийство из ревности: в Николаеве мужчина три дня прожил с мертвой женой

Подозреваемый явился с повинной в полицию в сопровождении адвоката

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В Николаеве мужчина из ревности убил свою жену и прожив с ее телом трое суток, сдался в полицию.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, 62-летний житель Николаева пришел в Центральный отдел 2 января, около 18:00 в сопровождении адвоката и сообщил о смерти своей жены.

"Рассказывая об обстоятельствах происшествия мужчина отметил, что 30 декабря между ним и его 40-летней женой возник бытовой конфликт, в ходе которого он сначала руками, а потом деревянной палкой нанес женщине телесные повреждения. Когда от побоев она перестала подавать признаки жизни, оставил ее в квартире и пошел к друзьям отдыхать", — указано в сообщении.

По его словам, заявлять о том, что произошло в полицию он решил только тогда, когда встретится со своим адвокатом, а в ожидании его возвращения несколько суток жил в квартире вместе с погибшей.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции. Полицейские изъяли орудие преступления — деревянную палку и другие вещественные доказательства. Для установления причины смерти тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что женщине были причинены многочисленные тяжкие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью", — добавили в полиции.

По согласованию с прокуратурой следственные сообщили злоумышленнику о подозрении в преступлении. Действия мужчины квалифицируются по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего".

Ведется следствие. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения. За совершенное уголовное преступление преступнику грозит до десяти лет заключения.

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