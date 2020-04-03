Зять привез из Польши: в Тернополе COVID-19 инфицировалась большая семья

В Тернопольской области целая семья заразилась коронавирусом. Заболели двое детей и трое взрослых. Об этом рассказал главный врач Козовской районной больницы Богдан Маркевич, пишет Суспильне.

Две женщины находятся в инфекционном отделении больницы скорой помощи. Мужчина с двумя детьми в инфекционном отделении городской детской больницы.

Богдан Маркевич рассказал, что первой с симптомами к семейному врачу обратилась 72-летняя женщина. Медики выяснили, что вероятным источником заражения семьи стал ее зять, который вернулся из Польши.

Заведующая отделом областного лабораторного центра Светлана Маципура отметила, что установлены около 20 контактных лиц этой семьи, сейчас они на самоизоляции под наблюдением семейного врача.

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Двое детей пяти и десяти лет находятся в состоянии средней тяжести.

"В двух детей средне-тяжелое состояние с положительной динамикой. У детей нет горячки, у одного ребенка нет каких-либо изменений в легких. Есть заложенность носа, является выделение из носовых ходов в большом количестве", – сообщила заведующая инфекционным отделением городской детской больницы Ольга Дивоняк.

По ее словам, в остальных четырех детей, которые также находятся в детской больнице с диагнозом COVID-19, состояние удовлетворительное. Ни один ребенок не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что в Тернопольской городской детской больнице находится шесть детей с COVID-19. В инфекционном отделении – одиннадцатилетняя ребенок и его мать с Монастырского района. Еще двое детей 13 и 14 лет и их мать с Монастырского района. Полуторагодовалый ребенок и его мама – из Кременецкого. А также двое детей 5-ти и 10-ти лет и их папа с Козовой.

Напомним, ранее во Львове COVID-19 заразились двое врачей. Всего в области есть 13 пациентов с коронавирусом, двое – уже выздоровели.

Кроме того, в Тернопольской области местные местные жители обратились к Зеленскомуи рассказали, что в регионе может появиться "украинский Ухань" .

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