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23-летний моряк обнаружен застреленным на катере "Вышгород" в Одессе

2 мая, 16:03

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются

Фото: ordvor.com
Фото: ordvor.com.

В Одессе обнаружен застреленным 23-летний военный моряк. Трагический случай произошел утром 2 мая на борту малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород" в Практической гавани Одесского морского порта. 

По факту гибели матроса на борту МБАКа правоохранительные органы проводят следственные действия, а руководство Военно-морских сил – служебную проверку, – сообщили в пресс-центре ВМС.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Было ли это самоубийство,будет выяснено в результате следствия. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее в Полтавской области в воинской части погиб солдат. 25-летний контрактник скончался от огнестрельного ранения.

Напомним, исполняющий обязанности главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта 2018 года. Он выстрелил себе в грудь из пистолета Макарова со спиленным номером. После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали неотложку, которая доставила Владислава в больницу скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, в больнице пострадавший скончался. Перед смертью он общался с медиками, но не сообщил причину своего поступка. У Владислава Волошина остались жена и двое малолетних детей.

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Тег моряк, самоубийство, застрелился, военный, трагический случай

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