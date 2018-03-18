Полиция Николаева расследует самоубийство 29-летнего и.о. директора коммунального предприятия

Сегодня, 16:50

Пострадавший скончался в больнице скорой помощи

Фото: hvylya.net
Фото: hvylya.net

Полиция Николаевской области расследует самоубийство 29-летнего и.о. директора коммунального предприятия, который выстрелил себе в голову из боевого пистолета, сообщил отдел коммуникации полиции области в Facebook.

Молодой человек совершил самоубийств в момент, когда дома находились родственники.

"Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", – отмечено в сообщении.

В полиции не уточняют личность погибшего, однако, согласно данным местного николаевского издания "НикВести", им является и.о. руководителя коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", герой-летчик Владислав Волошин.

По предварительным данным, выстрел был осуществлен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в угнетенном и тревожном состоянии.

 Начато уголовное производство по статье "умышленное убийство", как того требует прцедура в подобных случаях, отметили в полиции

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Напомним, прокуратура открыла производство по доведению до самоубийства иностранной студентки из Туркменистана.

Ранее, в Николаеве застрелился 75-летний мужчина.

Как сообщалось, В Харькове погиб курсант военного университета.
расследование, самоубийство, летчик, Нацполиция

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"Сегодня"

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