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5000 грн за сломанную жизнь: одесситке, на которую рухнуло дерево, выделили компенсацию

22 июня 2021 17:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В результате у пострадавшей третья группа инвалидности – дерево оказалось засохшим

В Одессе девушке, на которую в марте 2018 года упало сухое дерево, мэрия выплатит 5000 компенсации. При этом пострадавшая после инцидента потратила на лечение более 133 тысяч гривен.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса инфо".

Отмечается, что девушка получила множество повреждений: ушиб обоих легких, сломанные ребра и позвоночник, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Теперь у пострадавшей третья группа инвалидности.

Вскоре выяснилось, что дерево, которое упало на девушку, было засохшим. Растение должны были давно спилить.

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Напомним, в Каменец-Подольском Хмельницкой области на 18-летнего парня посреди улицы упало дерево. Пострадавшего увезли в больницу.

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Кроме того, в Полтаве на летнее кафе упало дерево. За несколько секунд до падения посетители кафе перешли с летней площадки в помещение.

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