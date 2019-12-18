Аномальное тепло и туманы: какой будет погода в Одессе 18 декабря

В Южной Пальмире будет по-весеннему тепло

/ Фото: Pixabay

В Одессе и области 18 декабря сохранится"весеннее" тепло. Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня воздух в регионе прогреется до 12 градусов, ночью ожидается 4-6 градуса выше ноля.

Минимальная температура воздуха днем – 10 градусов тепла, сообщают синоптики. Ветер юго-западный, 5-10 м/c. Осадков в Одессе и области сегодня не ожидается.

В то же время, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 18 декабря в Одесском регионе будет туман, видимость на дорогах составит 200-500 м.

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Как ранее сообщал сайт "Сегодня", середина декабря в столице началась с температурного рекорда. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температур 16 декабря в Киеве составила +6,6 °С, что на 0,5 ° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

Впрочем, на Думской площади в Одессе начали устанавливать главную городскую елку. За процессом установки новогоднего символа в центре города можно следить онлайн.

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